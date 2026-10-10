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Türkiye
TRT Haber 10.10.2026 22:15

Marmara açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Marmara açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Marmara açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem

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