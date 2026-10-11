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Türkiye
DHA 11.10.2026 02:22

Sarıyer'de kaza sonrası iki araç alev aldı

İstanbul Sarıyer'de, TEM Otoyolu'nda otomobilin yol üzerinde duran taksiye arkadan çarpması sonucu çıkan yangında iki araç alev alev yandı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Sarıyer'de kaza sonrası iki araç alev aldı
[Fotograf: DHA]

Sarıyer TEM Otoyolu’nda Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil, yol üzerinde duran taksiye arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından taksinin LPG tankında çıkan yangın nedeniyle her iki araç alev alev yandı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Taksi sürücüsünün ise yangın nedeniyle kolunda yanık oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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