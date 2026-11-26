İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi'ni insansız hava aracıyla hedef aldı.

İsrail'in söz konusu hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun kentteki sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.