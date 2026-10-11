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Türkiye
AA 11.10.2026 23:41

Antalya'da uçuruma devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Antalya'da uçuruma devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Cemal Oktay idaresindeki hafif ticari araç, Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi Aşağıin mevkisinde, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi yönüne seyir halindeyken virajda kontrolden çıkarak bariyerleri aştı ve yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, sürücü Cemal Oktay ile Şükrü Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, Bedriye C.O., Leyla T., Berivan O. ve soyadı öğrenilemeyen Furkan isimli genç yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla uçurumda bulunan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Oktay ve Fidan'ın cesetleri, jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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