Duman 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 12.10.2026 09:22

Van'da Roma dönemine ait 529 sikke ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait 529 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da Roma dönemine ait 529 sikke ele geçirildi

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Burçakalan Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 529 sikke ile 3 metal detektörü ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Van Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Van Tarihi Eser Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:56
İş Geliştirme Çağrısı’nın son başvuru tarihi belli oldu
10:48
Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılığını yineledi
10:41
Norveç, kişisel verileri izinsiz paylaşan Microsoft'un reklam platformu Xandr'e para cezası verdi
10:33
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 31,8 arttı
10:21
Ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda arttı
10:19
Brent petrolün varili 104,70 dolardan işlem görüyor
Antalya Kelebek Dünyası'nda tür sayısı 40'ı geçti
Antalya Kelebek Dünyası'nda tür sayısı 40'ı geçti
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ