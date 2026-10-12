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Türkiye
AA 12.10.2026 09:22

"Fon soruşturması" belgelerini paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı kurumlara yazılan müzekkerelerin sosyal medyada paylaşılmasının "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğunu ve paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

"Fon soruşturması" belgelerini paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.

Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

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