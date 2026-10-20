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Spor
TRT Haber 20.10.2026 13:47

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi

Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 4 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Yalçın, "Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır" açıklamasını yaptı.

A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Vincenzo Montella'nın görevden ayrılmasının ardından göreve kimin geleceği merak konusuydu.

Sergen Yalçın, 4 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı. TFF'nin resmi açıklamayı yakın zamanda yapması bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın ilk açıklamaları şu şekilde:

"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteği ile inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur"

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A Milli Futbol Takımı Sergen Yalçın TFF
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