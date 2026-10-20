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Dünya
AA 20.10.2026 15:27

Fransa'nın güneydoğusunda şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Fransa'nın güneydoğusundaki 7 vilayette etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kaldı, ulaşım aksadı.

Fransa'nın güneydoğusunda şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
[Fotograf: AFP]

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin güneydoğusundaki Gard, Var, Haute-Corse, Herault, Ardeche, Vaucluse ve Bouches-du-Rhone vilayetlerinde şiddetli yağışa karşı uyardı.

Meteo-France, Var, Gard ve Haute-Corse vilayetlerinde dün ilan edilen turuncu alarm seviyesinin sürdüğünü bildirdi.

Bouches-du-Rhone vilayetinde ise gece etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınada Marsilya’nın merkezindeki tramvay hattı zarar görürken, demir yolu ulaşımı aksadı.

Şehirdeki 2 numaralı metro hattındaki "National" durağı sular altında kaldı ve hizmete kapatıldı.

Vilayete bağlı Saint-Chamas kentinde yollar sular altında kalırken, çok sayıda iş yeri hasar nedeniyle kepenk kapattı.

İtfaiye ekipleri, vilayette şiddetli yağışlara bağlı olaylarda çok sayıda müdahalede bulundu.

Gard vilayetinde A9 otoyolunun Nimes Ouest ve Gallargues arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılırken, kilometrelerce uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Öte yandan Gard ve Herault vilayetleri demir yolu trafiğinin aksadığı yerler arasında yer aldı.

Var vilayetinde yaşayanların telefonlarına uyarı mesajı gönderildi ve vilayet sakinlerinden zorunlu olmayan durumlar dışında seyahatten kaçınmaları istendi.

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