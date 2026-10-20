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Dünya
AA 20.10.2026 15:32

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 3 bin kişi tahliye ediliyor

Polonya'nın Wroclaw kentinde İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 250 kilogramlık patlamamış bomba bulunması nedeniyle bölgedeki yaklaşık 3 bin kişinin tahliyesine başlandığı duyuruldu.

Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 3 bin kişi tahliye ediliyor
[Temsili fotoğraf]

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Wroclaw kentindeki Kolejowa Caddesi’nde yer alan bir otel ve ofis kompleksinin inşaat alanında 15 Ekim’de toprak kazısı sırasında patlamamış mühimmat bulundu.

Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, söz konusu mühimmatın İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma 250 kilogramlık bir uçak bombası olduğu belirlendi.

Bu sabah bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 bin kişi tahliye ediliyor.

Bomba imha çalışmaları nedeniyle kentte toplu taşıma seferlerinde değişiklikler yapılırken demir yolu ulaşımında da aksaklıklar yaşanacak.

Wroclaw’da toprak kazısı çalışmaları sırasında İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma patlamamış mühimmatlara oldukça sık rastlanıyor. Bu nedenle gerçekleştirilen son büyük çaplı tahliye, temmuz ayında Trzemeska Caddesi çevresinde yapılmıştı.

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