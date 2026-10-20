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Dünya
AA 20.10.2026 19:38

NATO, Karadeniz'de gemilerin korunması için bölgeye ek unsurlar sevk edecek

NATO, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıların ardından bölgeye gözetleme, keşif ve adli inceleme destekleri dahil ek unsurlar gönderileceğini bildirdi.

NATO, Karadeniz'de gemilerin korunması için bölgeye ek unsurlar sevk edecek

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, üye ülkelerin daimi temsilcilerini bir araya getiren Kuzey Atlantik Konseyi'nin Karadeniz'in güvenliğini görüşmek üzere toplandığını belirtti.

Hart, NATO'nun insansız hava araçlarına karşı koyma kabiliyetleri dahil doğu kanadındaki duruşunu güçlendirdiğini ifade ederek, İttifak'ın gözetleme, keşif ve adli inceleme destekleri dahil bölgeye ek unsurlar sevk edeceğini aktardı.

NATO Sözcüsü ayrıca, "Birlik içinde hareket etmeye, her türlü tehdide karşı koymaya hazır ve muktedir olduğumuzdan emin olmaya ve bir milyar insanımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleniyor.

13 Ekim'de Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı.

Son olarak Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin kaybolduğu belirtilirken Komorlar bayraklı geminin mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

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