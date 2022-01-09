Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 19:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman bin Casim el Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Afganistan ve Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Afganistan Dışişleri Bakanlığı Katar Kazakistan Mevlüt Çavuşoğlu
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