Şanlıurfa/Akçakale hudut hattında 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar ve Piyade Onbaşı Enes Koç memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Piyade Teğmen Murat Alyakut, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından Kahramanmaraş'a, daha sonra da helallik alınmak üzere Büyüknacar Mahallesi Kadı Obası'ndaki baba ocağına getirildi.

Burada, baba İsmail ve anne Havva Alyakut ile şehidin eşi Gülsüm Alyakut, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Gülsüm Alyakut, tabuta sarılarak, "Kurban olurum ben senin tabutunu mu görecektim. Seni kalbime sığdıramadım seni buraya nasıl sığdırdılar" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze namazını kıldırmak üzere tabutun başına gelen şehidin kardeşi Musa Alyakut da insanların hayatları boyunca isimlerinin önüne unvan koyabilmek için maddi manevi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Alyakut, kardeşi şehit olduğundan bu yana başta TSK mensupları olmak üzere yetkililerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını anlatarak, "Cenab-ı Hak bize öyle bir şey nasip eyledi ki hiç çaba sarf etmeden, gayret etmeden babama şehit babası, anama şehit anası, hanımına şehit eşi, bizlere de şehit abisi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin" dedi.

Cenazeye, şehit Alyakut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi, kardeşi Musa Alyakut'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Vali Coşkun ile beraberindekiler, baba İsmail Alyakut ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar, Şanlıurfa'daki törenin ardından cenaze töreninin düzenlendiği Mersin Gülnar Hükümet Konağı'nın bahçesine getirildi.

Şehidin annesi Şadiye Ulupınar, babası Nebi Ulupınar, kardeşleri ve akrabalarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili Mustafa Cüneyt Arıkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan katıldı. Cenaze namazı öncesinde Ulupınar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için Gülnar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte okuduğu şiir dinletildi. İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ayvalı Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedildi. Piyade Onbaşı Enes Koç, İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı camiye getirilirken, babası Cemalettin Koç, annesi Emine Koç, dayısı Ahmet Deniz, kardeşleri Taha Yasin ve Mehmet burada taziyeleri kabul etti.

Muharip Gaziler Derneğinin davetlisi olarak Mersin ve Adana'nın kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen bir grup Azerbaycan askeri de törene katıldı. Azerbaycan askerleri, törende her iki ülkenin bayraklarını ellerinde taşıdı.

Kılınan cenaze namazına, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile şehidin yakınları katıldı.

Namazın ardından şehit Koç'un naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahla Kuvvetlerinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da çelenk gönderdi.