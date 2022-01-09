Şehit Ulupınar'ın naaşı, Şanlıurfa'daki törenin ardından cenaze töreninin düzenlendiği Gülnar Hükümet Konağı'nın bahçesine getirildi.

Şehidin annesi Şadiye Ulupınar, babası Nebi Ulupınar, kardeşleri ve akrabalarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili Mustafa Cüneyt Arıkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Ulupınar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerler için Gülnar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte okuduğu şiir dinletildi.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ayvalı Mahallesi'ndeki şehitliğe defnedildi.