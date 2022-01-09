Vaka yoğunluk haritasında İstanbul'un neredeyse tamamı kırmızıya boyandı. Omicron nedeniyle vaka sayısının daha da artması bekleniyor.

"Vaka sayıları kaçınılmaz bir şekilde artacak"

Vaka sayılarının daha da artacağı uyarısını yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, şunları söyledi:

"Vaka sayıları kaçınılmaz bir şekilde artacak. Çünkü Omicron birçok başka mutasyon içeriyor ve Delta'daki ya da daha önceki 4 tane özellikle endişe edilecek olan varyantlardaki önemli mutasyonları içeriyor."

"Hafif geçiyor gibi bir yargıya varmamak lazım"

Dünya Sağlık Örgütüne göre Omicron'un hafif seyrettiği algısı yanlış.

DSÖ'nün bu tezini desteklediğini söyleyen Akhan, "Hastalığı hafif geçiriyorlarsa mutlaka aşılarını tam yaptırmış ya da 2-3 hatırlatma dozunu yaptırmış kişilerde hafif geçiyor. Diğer kişilerde böyle bir riske girmeye, nasıl geçeceğini test etmeye hiç gerek yok. Çünkü gerçekten sonuç çok ağır olabiliyor. Böyle bir yargıya, hafif geçiyor gibi bir kanıya varmamak lazım" dedi.

Yeni varyant ortaya çıkar mı?

"Ortamda tam olarak Delta varyantı inişe geçmemişti. Tam bitmeden üzerine yeni bir dalga olarak Omicron geldi. Delta varyantı da bizdekiler artık Omicron olmadan önemli bir dönemde tüm dünyadaki gibi önemli bir şekilde ortamda dolaşıyordu. Yani ondaki mutasyonun Omicron'da da olması, Omicron'dan da bunların ortak olarak başka yola gitmesi çok mümkün."

Hatırlatma dozu uyarısı

Virüsten korunmanın yolunun tedbirlere uymaktan geçtğini vurgulayan Akhan, hatırlatma dozu uyarısı yaptı:

"Aşısı eksik olanların mutlaka aşısını yaptırması gereken bir dönemdeyiz. Aynı zamanda hatırlatmanın da 3 aya kadar düştüğünü ve her 3 ayda bir hatırlatma dozu yaparak bu antikorları yükseltip virüsle mücadeleyi kolaylaştırmamız gerekiyor."