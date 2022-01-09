Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 19:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi’nin 101. yıl dönümü mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi’nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."
Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi’nin 101’inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/EbZPsR4Q2c— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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