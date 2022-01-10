Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 25-31 Aralık arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı.

İllere göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İstanbul ve Eskişehir'de 2 kat, İzmir'de 5 kat artış

Bu tablo, vaka sayılarında bir önceki haftaya göre İstanbul'da 2,1 kat, İzmir'de 4,7 kat artış yaşandığını ortaya koydu. Ankara'daki artış ise 1,4 kat seviyesinde gerçekleşti.

Eskişehir ise bir önceki haftaya göre neredeyse 2 katına çıktı. Bir önceki haritada 427,42 olan vaka sayısı, yeni haritada 825,92 olarak kaydedildi. Eskişehir bu oranla vaka oranı en yüksek il oldu.

25-31 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/qjRgjiHuAJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 10, 2022

En çok artış görülen iller

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

"Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli."