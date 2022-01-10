AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan Öğretmenlik Meslek Kanunu için görüşmeler başladı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı.

İşler, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ile öğretmenin mesleğe girişten itibaren tabi olacağı kariyer sistemi ve bunun getirdiği özlük haklarının belirlendiğini ifade ederek, "Teklif ile öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmakta, aday öğretmenlerin öğretmenliğe atanmasında sınav uygulaması kaldırılmakta, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanlarının kazanılması için gerekli kıdem, eğitim ve sınav şartları belirlenmektedir" dedi.

"Öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılmakta"

Kanun teklifinin uzman öğretmenler ve başöğretmenler için derece ve ücret artışı öngördüğünü söyleyen İşler, "Teklif ile birinci dereceli kadrolarda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılmakta, diğer derecelerde bulunan öğretmenlerin ek göstergeleri de bu artışa göre düzenlenmektedir. Ayrıca sözleşmeli öğretmenlerin can güvenliği ve sağlık mazeretleri nedeniyle başka yerlere atanmaları hüküm altına alınmaktadır" dedi.

Teklifin öğretmenler için büyük önem taşıdığını anlatan İşler, "Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir. Teklif ile getirilen kariyer sistemi ve öğretmenlere sağlanacak mali katkı öğretmenlerin gelişimini destekleyeceği gibi performanslarını arttırmada teşvik niteliği taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Geleceğimizin güçlü inşasını eğitimin gücünde görüyoruz"

Komisyona bilgi veren AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, eğitimle ilgili konuların bazen siyasi parti aidiyetlerini aşan bir ortak düşünce, tasavvur ve amaç gerektirdiğini söyledi.

Maviş, Türkiye'nin stratejik hedeflerine ulaşmasının güçlü eğitim yapısına bağlı olduğunu anlattı:

"Küresel ve bölgesel aktör olmamızın nitelikli insan kaynağına bağlı olduğunu biliyoruz. Bilimde, sanayide, teknolojide hedeflerine ulaşmış güçlü ve büyük Türkiye'yi ancak eğitimdeki başarılarımızla kurabileceğimize inanıyoruz. Elbette ki Türkiye'nin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için birçok faktörün olduğunu biliyoruz. Ancak bu faktörlerin en önemlisinin de eğitim stratejimiz olduğu, sanıyorum hepimizin ortak kanaatidir. Bugüne kadar eğitim stratejimizi güçlendirecek birçok şey yaptık."

Komisyonda, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.