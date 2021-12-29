Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 21:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı.
Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 29, 2021
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun.
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