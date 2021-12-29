Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.

Bakan Koca, toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren şehir hastanelerinden başlayarak uygulanacağını anlatan Koca, "Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu TURKOVAC ile olabilirsiniz" sözlerine yer verdi.

"Tedbirlerde değişiklik olmayacak"

Açıklamada, son bir haftada günlük vaka sayılarında artışın belirginleştiği de anlatıldı.

"Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılanındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur."

Maske kullanımından taviz verilmemesi vurgulanan açıklamada, hatırlatma dozunun önemi de hatırlatıldı.