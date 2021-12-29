Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alındı.

Yerli aşı TURKOVAC'la ilgili çalışmaların da değerlendirildiği toplantı sonrası, Sağlık Bakanı Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bilim Kurulu üyeleri de hatırlatma dozlarını yaptırarak Bakan Koca'ya eşlik etti.

Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişinin olduğunu belirten Bakan Koca, TURKOVAC'ın, son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşı olduğunu söyledi.

En son 24 yıl önce, 1998'de verem aşısı üretildiğini hatırlatan Koca, "Ben özellikle 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu, tarihi önemde olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Bunu bekleyen birçok vatandaşın olduğunu bildiklerini söyleyen Koca, vatandaşları TURKOVAC'la aşı olmaya, özellikle hatırlatma dozlarını da TURKOVAC'la yaptırmalarını tavsiye etti.

TURKOVAC'ın hıfzıssıhhanın yeniden dirilmesinin ilk adımı olduğunu vurgulayan Koca, "Bu başarı milletimizin başarısı. Ve vatandaşlarımızın bu noktada özellikle erken dönemde Omicron varyantının da yoğun gündemde olduğunu, bulaşıcılığının da yüksek olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de aşılarını erken dönemde, hatırlatma dozları dahil olmak üzere TURKOVAC'la yaptırmalarını öneriyorum" diye konuştu.