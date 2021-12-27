Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB'in TURKOVAC üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Türkiye'nin TURKOVAC üretiminde her alanda ciddi bir iş ve güç birliği yaptığını anlatan Akdoğan, fikirden seri üretim aşamasına kadar verdikleri destekleri sürdürdüklerini vurguladı.

"150 bine yakın dozu teslim ettik"

Prof. Dr. Akdoğan, ölçek büyütme çalışmasının aşı geliştirmeden farklı bir süreç olduğunu anlattı.

"Ölçek büyütme gün gün iyileşen bir süreç ve biz önümüzdeki dönemde çok daha verimli (doz sayısı anlamında) bir biçimde aşımızın üretileceğini ve daha yüksek kapasitelere ulaşacağımızı öngörüyoruz. Biz şu anda bu sene içerisinde 150 bine yakın dozu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'müze teslim ettik."

"COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri Türkiye"

Türkiye'nin aşı probleminin olmadığını söyleyen Akdoğan, "TURKOVAC aşısıyla ilgili yurt dışından da çeşitli talepler bize ulaşıyor, bu talepleri karşılamak için de gerekli hazırlıklar, planlamalar yapılıyor. Dünyada COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden bir tanesi Türkiye. TÜSEB olarak bilimsel ve teknolojik anlamda katkımızı sonuna kadar vereceğiz" dedi.