Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantından korunmada salgın tedbirlerinin önemini vurguladı.

Kişisel korunma tedbirlerine uymanın çok önemli olduğunu hatırlatan Özlü, “Bu varyanta karşı da bizim yapacağımız şey aslında daha önceden bildiğimiz şeylerin aynısı, farklı bir şey gerekmiyor. Diğer insanlarla mesafeyi korumak lazım ve sosyal alanlarda mutlaka maskeyi usulüne göre kullanmamız lazım. Bunlara dikkat edersek sorun olmuyor" dedi.

"Çalışmalar Omicron’un iki doz aşıdan çok etkilenmediğini gösteriyor"

Prof. Dr. Özlü, üçüncü dozun Omicron karşısında iki kata kadar daha fazla etki sağladığını söyledi.

“İki doz aşı yapılmışsa ve aradan 3 ay geçmişse mutlaka üçüncü dozları yaptırmak lazım. Üçüncü doz aşıda etkilenme oranı yüzde 80’e kadar yükseliyor. İki doz aşıda yüzde 30, yüzde 40’larda ancak etkileniyor. Dolayısıyla üçüncü doz aşıları hızlı bir şekilde yaptırmakta yarar var."

"Omicron'un gençleri daha çok etkilediği iddiası yanıltıcı olabilir"

Omicron varyantının Afrika'da ortaya çıktığını hatırlatan Özlü, "Omicron'un daha hafif bir hastalığa neden olduğu söyleniyor. Daha çok gençlerde hastalık yaptığı yönünde bilgiler var ancak bunlar yanıltıcı olabilir. Afrika'da nüfus zaten genç, yani genel itibarıyla ve gençlerde zaten hafif seyrediyor. Avrupa'da da gençlerin çoğu aşısız. İhtiyarlar yaşlılarda aşılanma oranı daha fazla. Onun için gençlerde görülmesi, aşısız olmaları nedeniyle olabilir. Yani bu varyantın özelliği olmayabilir” dedi.