Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak TURKOVAC aşısı yaptırdı.

Bakan Koca'ya, hatırlatma dozunu yaptıracak Bilim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

Aşı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, vatandaşlara hatırlatma dozunu TURKOVAC yaptırmalarını tavsiye etti. Koca, yerli aşının yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

#SONDAKİKA

[TURKOVAC için randevular açılıyor]Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren şehir hastanelerinde uygulama başlayacak.https://t.co/W1zUZpU8uP pic.twitter.com/GonAEnw2Ev — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

"Aşının tarihi önemi var"

Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişinin olduğunu söyleyen Koca, TURKOVAC'ın, son 50 yılın ardından hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşı olduğunu söyledi.

En son 24 yıl önce, 1998'de verem aşısı üretildiğini hatırlatan Koca, "Ben özellikle 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu, tarihi önemde olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC, son elli yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. https://t.co/W1zUZpU8uP pic.twitter.com/eLfjgSF4mH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

İstanbul'a ilk sevkiyat

Yerli aşı TURKOVAC'ın İstanbul'a ilk sevkiyatı da yapıldı. Soğuk zinciri korunarak taşınan aşılar, ihtiyaç halinde İstanbul'un bin 500 farklı noktasına dağıtılabilecek.