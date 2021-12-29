Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 18:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterler tarafından etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen terör örgütü PKK mensubu 2 teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler: ATAK Terörle Mücadele
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