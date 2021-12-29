Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu toplandı
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Omicron varyantının gündemde olduğu toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Omicron, TURKOVAC ve koronavirüs ilacı gündemde
Artan vaka sayıları, hatırlatma dozu ile Omicron varyantının yayılma hızı ve yeni önlemler ele alınacak.
Acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.
2,5 ay sonra vaka sayısı 32 bini geçti
Dünyanın mücadele ettiği Omicron varyantı Türkiye'de de hızla yayılıyor. Son 24 saatte 32 bin 176 yeni vaka tespit edildi.
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