Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görevli matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin, öğrencisi S.T.K'yi darbettiği görüntüler, 22 Aralık'ta basına yansıdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği aktarılmıştı. Avukatı Ali Oğuz Şahin, yürütülen idari soruşturma neticesinde, öğretmen Ali Rıza Y.'nin meslekten uzaklaştırılarak, görevinden alındığını anımsattı.

"Aile karardan memnun oldu"

Bu gelişmeyi, darbedilen öğrenci S.T.K'nin ailesine haber verdiklerini ifade eden Avukat Ali Oğuz Şahin, "Aile karardan memnun oldu. Ceza yargılaması da aynı şekilde devam edecek. Biz de ceza sürecinin takipçisi olacağız. İdari aşamada zaten netice alınmış durumda. Bir daha hiç kimsenin böyle menfi olaylara teşebbüs edememesini sağlamak gerekir" dedi.

"Öğretmenler, çocuklarımızın geleceğe açılan kapısıdır"

Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'ndaki öğrenci velilerinden Serdar Akkuş da ilçenin böyle vahim bir olayla anılmasının çok üzücü olduğunu söyledi.

Böyle bir olayı kesinlikle tasvip etmediğini dile getiren Akkuş, "Benim de bu okulda bir evladım var. Görüntüleri izlerken, kendi evladımı o çocuğun yerine koydum. Öğretmenlerimiz bizim kutsallarımız, çocuklarımızın geleceğe açılan kapılarıdır. Çok üzüldük" dedi.