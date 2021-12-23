​Olay, 14 Aralık günü Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi.

Öğretmen Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövdü, boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak müdahale ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

Baba suç duyurusunda bulundu

Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaşanan olayın ardından T.K., durumu babası Duran K.'ya anlattı.

Duran K. da oğlunu önce hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdi, ardından da Cumhuriyet savcılığına giderek öğretmen Ali Rıza Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Oğlunun aldığı darbeler sonucu 10 gün iş göremezlik raporu aldığını belirten Duran K., ''Başka bir öğrenci, öğretmen Ali Rıza Y.'ye gidip, 'T.K. size küfretti' demiş. O da oğlumu sınıftan çıkarıp tekme tokat dövmüş. Hastaneden 10 gün darp raporu aldık ve savcılığa öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu nasıl bir öğretmen. Bu yaştaki bir çocuğu öldüresiye dövmesi aile olarak bizleri derinden yaraladı" diye konuştu.

Öğretmen açığa alındı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin açığa alındığını belirterek, ''İlimiz Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan öğretmen Ali Rıza Y.'nin öğrencimizi darp ettiği olay ile ilgili Valiliğimizce öğretmen derslerden el çektirilmiş olup, adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.

Valilik ve savcılık açıklama yaptı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 14 Aralık'taki olayla ilgili bilgi alınır alınmaz öğretmenin okulla ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Konu ile ilgili idari soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müfettişlerinin görevlendirildiği vurgulanan açıklamada, konunun adli makamlarca da soruşturulduğu bilgisine yer verildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada da bugün ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan "Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüleri içeren" habere ilişkin 14 Aralık'ta Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli öğretmenin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüpheliye bir gün gözaltı tedbirleri uygulandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ortaköy Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma süreci Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle yürütülmektedir."