İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesi için çalışma başlattı.

22 Aralık'ta Arnavutköy'de durdurulan bir kamyonda 325 bin pakete denk gelen 6 milyon 400 bin sigara haline getirilmiş makaron ele geçirildi.

Kaçak tütün nakliyesinde kullanılan araca el konuldu. Sürücü S.T. hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.