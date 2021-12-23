Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 6 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de durdurdukları bir kamyonda, 6 milyon 400 bin sigara haline getirilmiş makaron ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesi için çalışma başlattı.
22 Aralık'ta Arnavutköy'de durdurulan bir kamyonda 325 bin pakete denk gelen 6 milyon 400 bin sigara haline getirilmiş makaron ele geçirildi.
Kaçak tütün nakliyesinde kullanılan araca el konuldu. Sürücü S.T. hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçakçılık Makaron
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