Adem Taş yönetimindeki tır, Ankara-Konya kara yolunun 87. kilometresinde, Adem Halman idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters dönen kamyonetin sürücüsü Halman yaralanırken, kasada yolculuk yapan eşi Nazlı, çocukları Sabahattin, Derya , Adem ve Ayfer yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yola savrulan Nazlı Halman ile kızı Derya Halman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan baba Adem, çocukları Sabahattin, Adem ve Ayfer Halman, ile tır sürücüsü Taş, ambulanslarla Konya ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.