Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrum kadında çıktı.

Bina sakinleri tarafından depo olarak kullanılan alanda çıkan yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğunu bir anda dumanlar kapladı. Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdivenle kurtardı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan biri çocuk 5 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Binanın üçüncü katında mahsur kalan küçük çocuk itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla kurtarılarak aşağı indirildi. Aynı katta mahsur kalan bir kadına yan binada bulunan komşusu su verirken, itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla aşağı indirildi.

Polis ekipleri tarafından su verilen kadınların ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.