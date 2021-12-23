Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
101 yaşındaki Gülizar nineyi karla mücadele ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı kadın, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla köye ulaşan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yaşayan 101 yaşındaki Gülizar Uzun'un evinde düşerek yaralanması üzerine ailesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Köye giden ambulans kara saplanınca durum İlçe Özel İdare ekiplerine bildirildi.
Saplandığı yerden kurtarılan ambulans, greyder eşliğinde köye ulaştı.
Sağlık ekiplerince ilk tedavisi evinde yapılan Uzun, daha sonra jandarma personelinin de desteğiyle Pülümür Toplum Sağlığı Merkezine götürüldü.
Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı Tunceli
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