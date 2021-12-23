Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğlence mekanlarına sahte içki denetimi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul’da birçok eğlence mekanına yılbaşı öncesi sahte içki denetimi yapıldı.
İstanbul'da, Kaçakçılık Şube ile Beşiktaş Fatih, Beyoğlu ve Ataşehir ilçe emniyet ekipleri, eğlence mekanlarındaki denetimlerde alkollü içki perakende satış belgelerini inceledi.
Ekipler, işletmelerde servis edilen alkollü içeceklerin bandrolleri olup olmadığını kontrol etti.
Kontrollerde, mekan sahipleri sahte içkiyle ilgili bilgilendirilirken, bandrolsüz ve sahte içki konusunda uyarılarda bulunuldu.
Etiketler: Denetim İstanbul Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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