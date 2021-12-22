Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kurum, Avcılar'daki imar sorununun çözüldüğünü açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nin imar sorununun çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul Avcılar ilçemizin Tahtakale Mahallesi'nde, hemşehrilerimize söz verdiğimiz üzere mahallemizin imar planlarını onaylayarak vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."
İstanbul Avcılar ilçemizin Tahtakale Mahallesi'nde, hemşehrilerimize söz verdiğimiz üzere mahallemizin imar planlarını onaylayarak vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk.— Murat KURUM (@murat_kurum) December 22, 2021
Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.
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