Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene soruşturma
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Aksaray'da, öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ortaköy Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda öğrencisi T.K'yı darbettiği olayla ilgili öğretmen A.R.Y'nin Valilik tarafından derslerden el çektirildiği belirtildi.
Öğretmen hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği belirtilen açıklamada, soruşturma için Milli Eğitim Bakanlığından görevlendirilen müfettişlerin de ilçeye gelerek, olayla ilgili inceleme yaptığı bilgisine yer verildi.
Etiketler: Aksaray Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Toplumsal Şiddet
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