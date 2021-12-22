Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri yapılamayacak.
Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
Hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e yapılması planlanan karşılıklı seferler, görüş kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferler devam edecek.
Etiketler: Hava Durumu Hava Yolu Kar Yağışı Trabzon Ulaşım
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