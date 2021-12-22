Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'e yapılması planlanan karşılıklı seferler, görüş kısıtlılığı nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından seferler devam edecek.