Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don tahmin ediliyor.

Üreticiler ve vatandaşlar, bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar devam edecek zirai don riski nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.