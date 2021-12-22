Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteorolojiden Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay için zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don tahmin ediliyor.
Üreticiler ve vatandaşlar, bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar devam edecek zirai don riski nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.
Etiketler: Adana Hatay Mersin Meteoroloji Osmaniye
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