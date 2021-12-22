Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA/AA
Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anları kameraya yansıdı.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyreden E.H. idaresindeki hafriyat kamyonu, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki Bedriye K.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları ise kazadan kıl payı kurtuldu.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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