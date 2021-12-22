Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul ve Düzce aşılamada mavi kategoride
[Fotoğraf: AA]
İstanbul ve Düzce, COVID-19'a karşı aşılamada mavi kategoriye geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 ile mücadele kapsamında İstanbul ve Düzce'nin mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.
Koca, Twitter'daki hesabından, "Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek" dedi.
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