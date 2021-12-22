Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 ile mücadele kapsamında İstanbul ve Düzce'nin mavi kategoriye geçtiğini açıkladı.

Koca, Twitter'daki hesabından, "Dün Nevşehir, bugün İstanbul ve Düzce mavi kategorisine geçti. Aşılanma oranımız arttıkça salgının seyri bugün olduğundan daha çok değişecek" dedi.