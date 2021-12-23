Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 00:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde süt kamyonu ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde O.K. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki süt kamyonu ile çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü O.K. kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü M.Ö. yaralandı.
M.Ö. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Trafik Kazası
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