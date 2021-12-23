Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 01:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul’da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı.
İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkili oldu.
Bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji Hava Durumu
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