Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 02:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticari araç 50 metreden düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'da gece saatlerinde trafik kazası yaşandı. Kazada 50 metre yüksekten şarampole düşen ticari araç içindeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı.
Abdurrahman Akgün'ün kullandığı ticari araç, Siverek-Adıyaman kara yolunun 30'uncu kilometresi kırsal Yapraklı Mahallesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıktı.
Bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düşen araçtaki Miva Nisa Ekinci ile Elif Naz Köroğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Azra Ebrar Köroğlu, Aleyna Köroğlu, Medine Köroğlu, Abdurrahman Akgün ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cenazeleri ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Şanlıurfa
Sıradaki Haber
İstanbul'da kar yağışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz