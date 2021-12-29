Sivas'ta polisleri görünce sahibinin bırakıp kaçtığı yasaklı ırk köpek, hayvan barınağına alındı.

Huzur Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde yasaklı ırk köpek gezdirildiği ihbarı üzerine, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

Köpeği bırakıp kaçtı

Bu sırada polisleri gören köpeğin sahibi, hayvanı bırakarak kaçtı. Polisler yaptıkları araştırmada köpeğin A.G'ye ait olduğunu tespit etti.

Pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpek, Sivas Belediyesine ait hayvan barınağına götürüldü.

A.G'ye, kayıt belgesiz ve ağızlıksız köpek gezdirmekten dolayı ceza yazılması için tutanak düzenlendi.

Samsun

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ile İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında cadde ve sokakları denetledi.

Bahçelievler Mahallesi 56'lar mevkisi ve İstiklal Caddesi ile ara sokaklardaki denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, diğer köpek sahiplerini de alınan önlemlerle ilgili bilgilendirdi.

Küpesiz köpek tespit edildi

Ekipler, Hakkıbey Sokak'ta bir sokak hayvanının ise küpesiz olduğunu tespit etti.

Zabıta ekiplerince İlkadım Belediyesinin hayvan aracına alınan köpek, barınağa götürüldü.

Tokat

Tokat'ta da Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye esnasında başıboş pitbull buldu.

Ekipler, köpeği Tokat Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.