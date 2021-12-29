Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından Gara'da ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.​​​​​​​

MİT ve TSK, Irak’ın kuzeyindeki Gara’ya ortak operasyon yaptı. Operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/ZI3LXgJMpI pic.twitter.com/wyh2Jr75Ml — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 29, 2021

Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini duyurmuştu.

Yapılan açıkmaya göre, saldırıyı gerçekleştiren 8 terörist etkisiz hale getirilmiş kullandıkları araçlar da imha edilmişti.