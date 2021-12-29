Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtaları ile sert şekilde karşılık verildi.

İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilerek, kullandıkları araçlar da imha edildi.