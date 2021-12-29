Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
8 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 terörist etkisiz hale getirildi, kullandıkları araçlar da imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtaları ile sert şekilde karşılık verildi.
İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilerek, kullandıkları araçlar da imha edildi.
Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi. pic.twitter.com/AzLqC5wx5U— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele PKK/YPG
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