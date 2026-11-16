Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.11.2026 12:52

Meteorolojiden 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara ve Doğu Akdeniz'deki bazı iller ile İzmir'in Bergama ve Dikili çevrelerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 13 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden 13 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların gece saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa'nın doğusu, Yalova, Balıkesir'in Ege kıyıları, Çanakkale'nin batı kıyıları ve İzmir'in Bergama ile Dikili çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların ise yarın öğle saatlerine doğru etkisini artırarak Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, her iki bölgede de yaşanabilecek ani sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Türk devletleri arasında yeni bir platform kuruyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin "Analiz ve Raporlama" modülü erişime açıldı
12:16
Bakan Kurum: Türk devletleri arasında yeni bir platform kuruyoruz
12:09
COP31'de çocuklar trafik ve iklimi öğreniyor
12:04
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
12:01
Numan Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin uluslararası yükümlülükten kaçması kabul edilemez
12:11
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 716 gram uyuşturucu ele geçirildi
Sanatçı Artem Martis, COP31 için 31 tonluk cam heykel hazırladı
Sanatçı Artem Martis, COP31 için 31 tonluk cam heykel hazırladı
FOTO FOKUS
Edirne'de servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Edirne'de servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ