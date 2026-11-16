Meteorolojiden 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların gece saatlerinden itibaren Trakya kesimi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa'nın doğusu, Yalova, Balıkesir'in Ege kıyıları, Çanakkale'nin batı kıyıları ve İzmir'in Bergama ile Dikili çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların ise yarın öğle saatlerine doğru etkisini artırarak Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kilogram) olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, her iki bölgede de yaşanabilecek ani sel, su baskını ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.