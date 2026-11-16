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Eğitim
TRT Haber 16.11.2026 12:34

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin "Analiz ve Raporlama" modülü erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) "Analiz ve Raporlama" modülü öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin "Analiz ve Raporlama" modülü erişime açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, OYSS kapsamında, okul geneli ortak yazılı sınav sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesine imkan sağlayan "Analiz ve Raporlama" modülünün erişime açıldığı bildirildi.

Yeni uygulamayla sınav sonuçlarının, soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak incelenebileceği belirtilen açıklamada, soru bazlı puan girişlerinin e-Okul üzerinden tamamlanmasının ardından sistem tarafından analiz ve geri bildirim raporlarının otomatik olarak oluşturulacağı kaydedildi.

Öğretmenlerin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden OYSS modülüne erişerek öğrencilerin öğrenme çıktısı bazlı performanslarını, sınav puan dağılımlarını, öğrenci-soru puanlarını ve soru güçlük değerlerini inceleyebileceği bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenerek pekiştirme, destekleme ve telafi çalışmaları planlanabilecek. Öğrenci ve veliler ise sistem üzerinden soru bazlı puanları ve öğrenme çıktısı düzeyindeki performansları görüntüleyebilecek. Böylece öğrencilerin başarılı oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanlar belirlenebilecek, veliler de çocuklarının öğrenme süreçlerini daha yakından takip edebilecek. OYSS Analiz ve Raporlama modülü ile sınav sonuçlarının öğretmenler için öğretim sürecinin planlanmasına, öğrenci ve veliler için ise öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak anlamlı geri bildirimlere dönüştürülmesi hedefleniyor."

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