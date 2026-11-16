Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ekimde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 1 trilyon 298 milyar 285 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 29,9 artışla 1 trilyon 779 milyar 376 milyon liraya ulaştı.

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,1 artışla 13 trilyon 406 milyar 85 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 35,7 yükselerek 15 trilyon 727 milyar 506 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi ekimde 481 milyar 91 milyon lira, ocak-ekim döneminde 2 trilyon 321 milyar 421 milyon lira açık verdi.