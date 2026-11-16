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Ekonomi
AA 16.11.2026 11:49

Altının ons fiyatı Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, artan enflasyon ve önde gelen merkez bankalarının faiz oranlarını yükselteceği beklentisinin yarattığı baskıyla Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Altının ons fiyatı Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde

Geçen hafta yüzde 4,62 değer kaybeden altının ons fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 3 bin 854 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarındaki düşüş gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2’yi aşan kayıpla 47 dolara indi. Platin ve paladyum fiyatları da değer kaybetti.

Küresel piyasalarda yeniden canlanan enflasyon endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını daha da sıkılaştıracağı beklentileri, değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor.

Altının ons fiyatı yılbaşında kaydettiği yaklaşık 5 bin 600 dolarlık tarihi zirvesinden bu yana neredeyse 3'te 1 oranında değer kaybetti.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un bugünkü konuşmasının değerli metallerin yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

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