Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.11.2026 11:33

12 ilde siber suç operasyonu: 167 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 12 il merkezli siber suç operasyonlarında son 5 günde 167 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

12 ilde siber suç operasyonu: 167 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde siber suçlara yönelik 12 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Aksaray, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Samsun ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yüksek kazanç, yatırım ücreti ve araç satışı” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

802 adres erişime engellendi

Ayrıca yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyelerde; asayiş ve siber suçlar kapsamında bin 247, terör örgütlerine yönelik ise 713 hesap ve şahıs belirlendi. Sosyal medya ve internet üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 4 bin 571 hesap ve şahıs hakkında işlem yapılarak, 802 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Operasyonlar sonucunda; muhtelif miktarda silah ve fişek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 167 şüpheliden 32'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Siber Suçlar Son Dakika Aksaray Bingöl İstanbul
Sıradaki Haber
COP31 rekora gidiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
Meteorolojiden 13 il için kuvvetli yağış uyarısı
12:37
Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin "Analiz ve Raporlama" modülü erişime açıldı
12:16
Bakan Kurum: Türk devletleri arasında yeni bir platform kuruyoruz
12:09
COP31'de çocuklar trafik ve iklimi öğreniyor
12:04
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
12:01
Numan Kurtulmuş: Hiçbir ülkenin uluslararası yükümlülükten kaçması kabul edilemez
Sanatçı Artem Martis, COP31 için 31 tonluk cam heykel hazırladı
Sanatçı Artem Martis, COP31 için 31 tonluk cam heykel hazırladı
FOTO FOKUS
Edirne'de servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Edirne'de servisle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ