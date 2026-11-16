12 ilde siber suç operasyonu: 167 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince son 5 günde siber suçlara yönelik 12 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Aksaray, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin, Samsun ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “yüksek kazanç, yatırım ücreti ve araç satışı” gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak bu sitelerin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık ile oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

802 adres erişime engellendi

Ayrıca yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen sanal devriyelerde; asayiş ve siber suçlar kapsamında bin 247, terör örgütlerine yönelik ise 713 hesap ve şahıs belirlendi. Sosyal medya ve internet üzerinden suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 4 bin 571 hesap ve şahıs hakkında işlem yapılarak, 802 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.

Operasyonlar sonucunda; muhtelif miktarda silah ve fişek ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Çalışmalar kapsamında yakalanan 167 şüpheliden 32'si tutuklandı, 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.