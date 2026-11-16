AB Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya’nın müzakere taleplerini "saçma" bulduğunu söyledi

Kallas, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB liderlerinin 13 Kasım'da Avrupa’nın müzakerelerdeki temsil biçimini belirlediğini hatırlatan Kallas, dışişleri bakanlarıyla görüşmelerin içeriği üzerinde çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Rusya’nın 2021’de savaş öncesinde talep listesi sunduğunu ve Moskova’nın şimdi aynı talepleri yeniden gündeme getirerek bunlara yenilerini eklediğini ifade eden Kallas, "Bu da savaşı sürdürmek için açık bir bahane. Bu konuda gerçekçi olmalıyız." dedi.

Rusya’nın azami taleplerine karşılık AB’nin önerdiği azami talepleri bakanlarla ele alacaklarını aktaran Kallas, önlerinde yoğun bir çalışma bulunduğunu kaydetti.

Avrupa’da mevcut bir güvenlik mimarisi bulunduğuna dikkati çeken Kallas, Rusya’nın Helsinki Nihai Senedi ve Budapeşte Memorandumu dahil çok sayıda anlaşmayla bu düzeni kabul ettiğini söyledi.

Kallas, sorunun Rusya’nın anlaşmalara uymaması olduğunu belirterek, "Bu nedenle Rusya tarafından, bunlara uyacağını gösteren somut tavizler görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Önceliğin ateşkes olması gerektiğinin altını çizen Kallas, "Görmemiz gereken şey ateşkes, diğer herhangi bir konuyu görüşmeye başlamak için ateşkes." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın müzakerelerdeki temsili

ABD tarafının Avrupalıların bir sonraki müzakere turuna dahil edileceğini söylediğini, temsil biçiminin bu nedenle belirlendiğini dile getiren Kallas, asıl önemli konunun müzakerelerin içeriği olduğunu, hem ateşkes hem de Rusya’nın yeniden saldırmasını önleyecek kalıcı barış üzerinde ısrar edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kendisine sorulan bir plandan haberdar olmadığını söyleyen Kallas, bakanlarla üzerinde çalıştıkları konunun AB’nin azami talepler listesi olduğunu kaydetti.

Rusya’nın Avrupalıların kendilerine henüz bir şey teklif etmediğini savunduğunu aktaran Kallas, "Birdenbire onlara bir şey teklif etmek bize düşüyormuş gibi oluyor. Oysa savaşı onlar başlattı. Saldırgan onlar ve bir mağdur var." dedi.

Ukrayna ve Avrupa’da adil ve kalıcı barış için Rusya tarafından taviz verilmesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Kallas, Avrupa’yı temsil edecek ekibe ilişkin soruya kararın liderler tarafından alındığını belirterek yanıt verdi.

Dışişleri bakanlarıyla her ay bir araya geldiğini ve Avrupa Dış İlişkiler Servisinde önceki müzakereleri bilen, Rusya konusunda uzman personel bulunduğunu hatırlatan Kallas, müzakerelerin içeriği üzerinde çalışmayı sürdürebileceğini ifade etti.

Rus birliklerinin diğer ülkelerden çekilmesi de talepler arasında

AB’nin azami talepleri arasında Rus askerlerinin diğer ülkelerden çekilmesinin bulunup bulunmadığı sorulan Kallas, Rusya’nın halen asker bulundurduğu tüm ülkelerden birliklerini çekmesinin listede yer aldığını söyledi.

Rusya’nın taleplerini "saçma" olarak nitelendiren Kallas, bu ülkelerin hiçbirinin Rusya’ya saldırmadığını vurguladı.

Moskova’nın çok sayıda talep sunduğunu ve bunlara yenilerini eklediğini belirten Kallas, daha sonra bu taleplerin bir bölümünden geri adım atarak makul bir tutum sergiliyormuş izlenimi oluşturmak istediğini ifade etti.

Müzakere ekibine her zaman karşılığında ne istendiğinin sorulması gerektiğinin altını çizen Kallas, AB’nin yaptırımlar ve dondurulmuş varlıklar gibi kozları bulunduğuna dikkati çekti.

"Karşılığında hiçbir şey almadan herhangi bir adım atmamamızı umuyorum." diyen Kallas, Rusya’nın taleplerini ciddi bulmadığını yineledi ve müzakere ekibinin ateşkes için baskı yapması gerektiğini söyledi.

Kallas, "Ukraynalıları öldürmeyi bırakın, sivil altyapıya saldırmayı bırakın, buna son verin. Ondan sonra oturup barış anlaşmasını müzakere edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz’in güvenliği ve bağlantısallık gündemde

Kallas, toplantı kapsamında Orta Asya, Karadeniz ve Güney Kafkasya ülkeleriyle de bakanlar düzeyinde bir araya geleceklerini belirtti.

Geçen hafta sonu Karadeniz’de yaşanan saldırılar dikkate alındığında görüşmelerin zamanlamasının önemine dikkati çeken Kallas, güvenliğin yanı sıra bağlantısallığı da ele alacaklarını kaydetti.

Ülkelerin enerji kaynaklarını, ticaret güzergahlarını ve tedarik zincirlerini çeşitlendirmek istediklerini dile getiren Kallas, ortaklaşa atılabilecek ilave adımları görüşeceklerini söyledi.

Toplantının ardından Ukrayna’da mayın temizliğine ilişkin bir konferans da düzenleneceğini aktaran Kallas, burada edinilen bilgi ve tecrübenin dünyanın diğer bölgelerindeki mayın temizleme çalışmalarında da kullanılabileceğini ifade etti.

ABD’nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında geçen hafta Abu Dabi’de yapılan görüşmelerde, savaşı sona erdirme çabaları ve güvenlik düzenlemeleri ele alınmıştı.

AB liderleri de 13 Kasım'da Dublin’de düzenlenen gayriresmi zirvede, müzakerelerde Avrupa’yı AB Konseyi ve Komisyonu ile Almanya, Fransa, Polonya, İtalya ve İngiltere’nin yer aldığı E5 grubundan oluşan bir ekibin temsil etmesi konusunda anlaşmıştı.